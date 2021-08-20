12:27 20 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6623
  • 100 RUB4.2267
  • USD3.1323
Поиск
Новорожденного малыша держат за руку

Близняшки схватили друг друга за руку сразу после рождения – умилительное видео

photo: Pixabay / Pexels
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/08/252254131.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210820/252629349/Bliznyashki-skhvatili-drug-druga-za-ruku-srazu-posle-rozhdeniya--umilitelnoe-video.html

Маленькие дети – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Врачи едва не пустили слезу от этого милого случая, и это действительно очень трогательно.

На кадрах видно, как матери дали подержать двух только что рожденных малышей. Они устроились поудобнее у нее на груди и наслаждались теплом под одеялком, будучи повернутыми лицом к лицу. В какой-то момент малыш слева вытянулся и взял своего брата за руку, и тот крепко схватил его в ответ. В результате малыши так и остались лежать, держась за руки, пока их не забрали медики.

Смотрите на видео также:

Теги:
Дети

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Загоревшийся дом в Джейнсвилле, штат Калифорния
Мегапожар "Дикси" в Калифорнии уничтожает все на своем пути - фото
Лидеры талибов возвращаются в страну - что известно о ситуации в Афганистане?
Лидеры талибов возвращаются в страну - что известно о ситуации в Афганистане?
Выборы в Грузии 2021 - количество избираемых депутатов
Выборы в Грузии 2021 – количество избираемых депутатов
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться