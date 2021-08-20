Близняшки схватили друг друга за руку сразу после рождения – умилительное видео

Врачи едва не пустили слезу от этого милого случая, и это действительно очень трогательно.
На кадрах видно, как матери дали подержать двух только что рожденных малышей. Они устроились поудобнее у нее на груди и наслаждались теплом под одеялком, будучи повернутыми лицом к лицу. В какой-то момент малыш слева вытянулся и взял своего брата за руку, и тот крепко схватил его в ответ. В результате малыши так и остались лежать, держась за руки, пока их не забрали медики.
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