Белуха подшутила над посетителями дельфинария – забавное видео

Животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Сделав коварное дело, белуха еще и посмеялась над людьми, что делает эти кадры еще веселее.

На кадрах видно, как белуха плавает прямо у стекла рядом с людьми, и ничего не предвещает беды. В какой-то момент она поднимается на поверхность, делает небольшую паузу и выливает воду за край ловким движением головы. В результате самые любопытные посетители океанариума, стоящие близко, промокли, а белуха после этого спустилась вниз и открыла пасть, словно засмеялась.

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