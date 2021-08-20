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Кошка

Заботливый кот по утрам выключает будильник, чтобы хозяйка не проснулась – видео

© CC BY 2.0 / Flickr / Joseph Morris / Himalayan Cat
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (866)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/14/252634374.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210820/252634380/Zabotlivyy-kot-po-utram-vyklyuchaet-budilnik-chtoby-khozyayka-ne-prosnuas--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Когда девушка узнала, что стало причиной ее опозданий на работу и слишком долгого сна, она удивилась.

Эта забавная история случилась с жительницей Сан-Паулу (Бразилия). По ее словам, в последнее время она вместе со своей сожительницей и подругой стала опаздывать на работу, просыпаться слишком поздно, так как их не будил будильник. Пытаясь выяснить, в чем же дело, девушка нашла виновника бед – своего пушистого друга Жаки. Оказывается, он первым просыпается от будильника, бежит к нему и выключает своей лапой. Не всегда у него это получается с первого раза, но в конце концов будильник перестает звонить.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (866)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными, кошки

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