Заботливый кот по утрам выключает будильник, чтобы хозяйка не проснулась – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Когда девушка узнала, что стало причиной ее опозданий на работу и слишком долгого сна, она удивилась.

Эта забавная история случилась с жительницей Сан-Паулу (Бразилия). По ее словам, в последнее время она вместе со своей сожительницей и подругой стала опаздывать на работу, просыпаться слишком поздно, так как их не будил будильник. Пытаясь выяснить, в чем же дело, девушка нашла виновника бед – своего пушистого друга Жаки. Оказывается, он первым просыпается от будильника, бежит к нему и выключает своей лапой. Не всегда у него это получается с первого раза, но в конце концов будильник перестает звонить.

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