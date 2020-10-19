Как читатели Sputnik оценивают предвыборную ситуацию в Грузии?

Менее 10% проголосовавших положительно оценили предвыборный процесс в стране, назвав его "лучшим за все годы"

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия не следит за ходом предвыборной кампании в стране, об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте информационного агентства.

На вопрос "Как вы оцениваете ход предвыборной кампании в Грузии" почти 30% выбрали вариант ответа "Не слежу".

"Скучно и неинтересно" - такой вариант ответа выбрали 18% участников опроса.

А вот 15% считают, что в ходе предвыборной кампании "Уже много нарушений". Ровно столько же участников опроса выбрали вариант ответа "Слив компромата, как обычно".

Предвыборная кампания в стране никак не впечатляет 13,4% читателей Sputnik – они выбрали вариант ответа "Нет ярких предвыборных программ".

И всего лишь 9% положительно оценили предвыборный процесс в стране – они выбрали вариант ответа "Информативная, лучшая за все годы".

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Кроме этого, население отдельных регионов будет выбирать мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.