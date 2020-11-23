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Какие ограничения нужно ввести в Грузии, чтобы остановить коронавирус?
Полный локдаун, как весной
19.7%
(108)
Закрыть большие города
10.5%
(57)
Закрыть торговые центры и моллы
13.8%
(75)
Остановить общественный транспорт
12.7%
(69)
Достаточно того, что есть
12.8%
(70)
Увеличить размер штрафов
5.5%
(30)
Бесполезно, ничего не поможет
9.4%
(51)
Я против любых ограничений
15.6%
(85)
Проголосовали:
355
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Полный локдаун, как весной
Закрыть большие города
Закрыть торговые центры и моллы
Остановить общественный транспорт
Достаточно того, что есть
Увеличить размер штрафов
Бесполезно, ничего не поможет
Я против любых ограничений
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