20:52 23 Ноября 2020
Грузия
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Какие ограничения нужно ввести в Грузии, чтобы остановить коронавирус?

  • Полный локдаун, как весной
    19.7% (108)
  • Закрыть большие города
    10.5% (57)
  • Закрыть торговые центры и моллы
    13.8% (75)
  • Остановить общественный транспорт
    12.7% (69)
  • Достаточно того, что есть
    12.8% (70)
  • Увеличить размер штрафов
    5.5% (30)
  • Бесполезно, ничего не поможет
    9.4% (51)
  • Я против любых ограничений
    15.6% (85)
Проголосовали: 355
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