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Грузия
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Как вы оцениваете решение оппозиции отказаться от депутатских мандатов?

  • Правильное решение
    20.0% (5)
  • Глупо
    20.0% (5)
  • Сейчас не время становиться в позу
    16.0% (4)
  • Оппозиция должна действовать более радикально
    4.0% (1)
  • Пусть делают что хотят
    16.0% (4)
  • История повторяется, сколько можно
    8.0% (2)
  • Не интересуюсь политикой
    16.0% (4)
Проголосовали: 21
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