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Согласны ли вы сделать себе прививку от коронавируса?

  • Только если бесплатно
    9.1% (2)
  • Сделаю за любые деньги
    13.6% (3)
  • Ни за что, не доверяю
    40.9% (9)
  • Пока не решил(а)
    36.4% (8)
Проголосовали: 22
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