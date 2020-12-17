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Грузия
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Как вы относитесь к планируемому снятию ограничений в Грузии на Новый год?

  • Этого нельзя делать, все заболеем
    48.0% (62)
  • Отмените хоть на время, это же Новый год!
    32.5% (42)
  • Ограничения глупость
    16.3% (21)
  • Я уже переболел, мне все равно
    1.6% (2)
  • Затрудняюсь ответить
    1.6% (2)
Проголосовали: 129
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