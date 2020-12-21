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Как вы готовитесь к Новому году?

  • Очень скромно, нет денег
    38.7% (12)
  • Покупаю подарки онлайн
    3.2% (1)
  • Надеюсь, откроют магазины
    25.8% (8)
  • Мне не до Нового года
    32.3% (10)
Проголосовали: 31
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