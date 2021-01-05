15:00 05 Января 2021
Грузия
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Как вы относитесь к длинным "новогодним каникулам" в Грузии?

  • Наконец-то, отдохнем от всего и сразу
    14.9% (15)
  • А смысл? Все закрыто, ничего нельзя
    31.6% (32)
  • Денег нет отдыхать
    33.6% (34)
  • А работать кто будет?!
    14.9% (15)
  • Впервые слышу
    5.0% (5)
Проголосовали: 101
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