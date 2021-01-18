19:59 18 Января 2021
Грузия
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Как вы передвигаетесь по городу в отсутствие общественного транспорта?

  • Приходится пользоваться такси
    22.0% (31)
  • Хожу туда, куда можно добраться пешком
    30.5% (43)
  • Прошу родственников или друзей подвезти
    5.0% (7)
  • Сижу дома и пользуюсь услугами курьеров
    3.5% (5)
  • У меня есть личный транспорт
    17.7% (25)
  • Не выхожу за пределы своего района
    21.3% (30)
  • А у нас работает общественный транспорт
    0% (0)
Проголосовали: 108
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