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Как вы передвигаетесь по городу в отсутствие общественного транспорта?
Приходится пользоваться такси
22.0%
(31)
Хожу туда, куда можно добраться пешком
30.5%
(43)
Прошу родственников или друзей подвезти
5.0%
(7)
Сижу дома и пользуюсь услугами курьеров
3.5%
(5)
У меня есть личный транспорт
17.7%
(25)
Не выхожу за пределы своего района
21.3%
(30)
А у нас работает общественный транспорт
0%
(0)
Проголосовали:
108
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Приходится пользоваться такси
Хожу туда, куда можно добраться пешком
Прошу родственников или друзей подвезти
Сижу дома и пользуюсь услугами курьеров
У меня есть личный транспорт
Не выхожу за пределы своего района
А у нас работает общественный транспорт
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