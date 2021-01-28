Что вы сделаете в первую очередь после отмены ограничений?

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35.6%
(16)
Буду активно искать работу
11.1%
(5)
Ничего, продолжу жить по-прежнему
40.0%
(18)
Проголосовали:
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Отпраздную в ресторане
Полечу куда-либо в отпуск
Буду активно искать работу
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