13:39 28 Января 2021
Грузия
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Что вы сделаете в первую очередь после отмены ограничений?

  • Навещу друзей и родственников
    8.9% (4)
  • Отпраздную в ресторане
    4.4% (2)
  • Полечу куда-либо в отпуск
    35.6% (16)
  • Буду активно искать работу
    11.1% (5)
  • Ничего, продолжу жить по-прежнему
    40.0% (18)
Проголосовали: 45
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