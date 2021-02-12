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18:02
Казахстан одобрил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"
17:56
Какие новости по Грузии интересуют вас больше?
17:45
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17:31
Россия назвала условия сотрудничества с Евросоюзом
17:28
"Гурия фиш" нацеливается на экспорт своей продукции
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Дело о помолвке 11-летней девочки: омбудсмены Грузии и Азербайджана бьют тревогу
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Регулярные рейсы в Грузию возобновляет одна из самых престижных авиакомпаний мира
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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта
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Курс лари на четверг – 3,3112 GEL/$1
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