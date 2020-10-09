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Вид на город Тбилиси. Жилые дома в районе Ваке - Сабуртало

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 11 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (988)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201009/249668569/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-voskresene-11-oktyabrya.html

Не очень солнечный день, возможно с дождем, обещают синоптики в воскресенье в столице, но осень есть осень

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Облачная погода с прояснениями ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 11 октября. Возможен слабый дождь.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:08.

Минимальная температура будет плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до 20 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:25.

Ветер в столице ночью будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (988)


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