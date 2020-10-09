Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 11 октября

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Не очень солнечный день, возможно с дождем, обещают синоптики в воскресенье в столице, но осень есть осень
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Облачная погода с прояснениями ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 11 октября. Возможен слабый дождь.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:08.
Минимальная температура будет плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до 20 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:25.
Ветер в столице ночью будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.