Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 13 октября

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Во вторник столице будет теплая солнечная погода - синоптики прогнозируют в городе до 22 градусов тепла и без осадков
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси на протяжении всего дня во вторник, 13 октября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:10.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 13 градусов, а днем столбик термометра дойдет до отметки 22 градуса. Ветер в столице будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:22.