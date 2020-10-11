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Вид на город Тбилиси - Метехский мост и Мейдан, площадь Вахтанга Горгасали

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 13 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (989)
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Sputnik Грузия
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Во вторник столице будет теплая солнечная погода - синоптики прогнозируют в городе до 22 градусов тепла и без осадков

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси на протяжении всего дня во вторник, 13 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:10.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 13 градусов, а днем столбик термометра дойдет до отметки 22 градуса. Ветер в столице будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:22.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (989)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Прогноз погоды, Тбилиси


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