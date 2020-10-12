Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 14 октября

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Осень продолжает радовать и в среду синоптики обещают в столице теплый день без дождя, воздух прогреется до 25 градусов
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Частично облачная погода, преимущественно без осадков, ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 14 октября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:12.
Минимальная температура будет плюс 14 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:20.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.