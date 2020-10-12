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Осень в Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 14 октября

© Sputnik / Levan Avlabreli
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (990)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201012/249686510/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-14-oktyabrya.html

Осень продолжает радовать и в среду синоптики обещают в столице теплый день без дождя, воздух прогреется до 25 градусов

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Частично облачная погода, преимущественно без осадков, ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 14 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:12.

Минимальная температура будет плюс 14 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:20.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (990)


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