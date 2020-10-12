Как долго в Грузии сохранится теплая погода? Прогноз синоптиков

Теплые дни продержатся еще несколько дней, более того, температура чуть повысится - в Западной Грузии до 32 градусов, а в Восточной - до 27
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В Грузии 12-14 октября ожидается теплая погода без осадков, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
"В отдельных районах Западной Грузии 15 октября возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Западной Грузии составит 27-32 градуса, а в восточной части страны 22-27 градусов", - говорится в сообщении.
В Тбилиси ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха составит 24-26 градусов.