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Вид на город Тбилиси - солнечная погода, мост Мира

Как долго в Грузии сохранится теплая погода? Прогноз синоптиков

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (194)
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Теплые дни продержатся еще несколько дней, более того, температура чуть повысится - в Западной Грузии до 32 градусов, а в Восточной - до 27

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В Грузии 12-14 октября ожидается теплая погода без осадков, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

"В отдельных районах Западной Грузии 15 октября возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Западной Грузии составит 27-32 градуса, а в восточной части страны 22-27 градусов", - говорится в сообщении.

В Тбилиси ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха составит 24-26 градусов.

Темы:
Погода в Грузии (194)


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