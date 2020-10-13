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Осень в Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 15 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В столице в четверг будет тепло и солнечно, синоптики обещают день без осадков, воздух прогреется до 25 градусов

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Солнечная погода преимущественно без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 15 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:13.

Минимальная температура будет плюс 15 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:18.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.



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