Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 15 октября

В столице в четверг будет тепло и солнечно, синоптики обещают день без осадков, воздух прогреется до 25 градусов
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Солнечная погода преимущественно без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 15 октября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:13.
Минимальная температура будет плюс 15 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:18.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.
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