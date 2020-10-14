Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 16 октября

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В грузинской столице в пятницу ожидается ясная и теплая погода - столбик термометра поднимется до 25 градусов
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Солнечная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 16 октября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:14.
Минимальная температура будет плюс 14 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:17.
Ветер в столице будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.