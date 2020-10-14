18:38 14 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7968
  • 100 RUB4.1781
  • USD3.2209
Поиск
Облачное небо над Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 16 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (991)
2210
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201014/249703069/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-pyatnitsu-16-oktyabrya.html

В грузинской столице в пятницу ожидается ясная и теплая погода - столбик термометра поднимется до 25 градусов

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Солнечная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 16 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:14.

Минимальная температура будет плюс 14 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:17.

Ветер в столице будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (991)
Теги:
Прогноз погоды, Тбилиси


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Светицховлоба во время пандемии коронавируса. Верующие у входа в храм Светицховели - термоскрининг
Светицховлоба на фоне коронавируса: как отмечают праздник во время пандемии
Как в Грузии отмечается праздник Мцхетоба-Светицховлоба во время пандемии - видео
Как в Грузии отмечается праздник Мцхетоба-Светицховлоба во время пандемии - видео
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться