Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 16 октября

В грузинской столице в пятницу ожидается ясная и теплая погода - столбик термометра поднимется до 25 градусов

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Солнечная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 16 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:14.

Минимальная температура будет плюс 14 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:17.

Ветер в столице будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.