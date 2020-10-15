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Вид на город Тбилиси - солнечная погода, мост Мира

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 17 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (992)
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Sputnik Грузия
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Гостей и жителей грузинской столицы в субботу ожидает ясная и теплая погода - столбик термометра поднимется до 26 градусов

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Солнечная и теплая погода, преимущественно без осадков, ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 17 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:15.

Минимальная температура будет плюс 13 градусов, а днем воздух прогреется до 26 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:15.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (992)
Теги:
Тбилиси


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