Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 17 октября

Гостей и жителей грузинской столицы в субботу ожидает ясная и теплая погода - столбик термометра поднимется до 26 градусов

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Солнечная и теплая погода, преимущественно без осадков, ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 17 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:15.

Минимальная температура будет плюс 13 градусов, а днем воздух прогреется до 26 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:15.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.