Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 18 октября

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Воскресенье в столице будет прекрасным днем для прогулок - синоптики обещают солнце и 27 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Солнечная теплая погода преимущественно без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 18 октября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:16.
Минимальная температура будет плюс 14 градусов, а днем воздух прогреется до 27 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:14.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.