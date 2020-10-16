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Набережная Тбилиси осенью

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 18 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (993)
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Sputnik Грузия
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Воскресенье в столице будет прекрасным днем для прогулок - синоптики обещают солнце и 27 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Солнечная теплая погода преимущественно без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 18 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:16.

Минимальная температура будет плюс 14 градусов, а днем воздух прогреется до 27 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:14.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (993)


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