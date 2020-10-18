Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 20 октября

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Синоптики во вторник обещают в столице теплую погоду - 27 градусов тепла, правда, пройдет небольшой дождь
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Пасмурная погода и небольшой дождь в течение дня ожидают жителей и гостей Тбилиси во вторник, 20 октября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:18.
Минимальная температура будет плюс 15 градусов, а днем воздух прогреется до 22 градусов. В ночные часы также ожидается дождь. Ветер в столице будет дуть со скоростью до 5-10 метров в секунду.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:11.