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Вид на город Тбилиси - памятник царю Вахтангу Горгасали

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 20 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (994)
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Sputnik Грузия
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Синоптики во вторник обещают в столице теплую погоду - 27 градусов тепла, правда, пройдет небольшой дождь

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Пасмурная погода и небольшой дождь в течение дня ожидают жителей и гостей Тбилиси во вторник, 20 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:18.

Минимальная температура будет плюс 15 градусов, а днем воздух прогреется до 22 градусов. В ночные часы также ожидается дождь. Ветер в столице будет дуть со скоростью до 5-10 метров в секунду.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:11.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (994)


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