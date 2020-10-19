Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 21 октября

С теплыми солнечными днями, похоже, придется попрощаться – в среду в столице станет прохладнее, синоптики обещают всего 20 градусов и дождь

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Дождливая погода с прояснениями ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 21 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:20.

Минимальная температура будет плюс 13 градусов, а днем воздух прогреется до 20 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:09.

Ветер в столице ночью будет дуть со скоростью 17-22 метра в секунду, а днем стихнет до 10-15 метров в секунду.