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Тучи в небе над Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 21 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (995)
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Sputnik Грузия
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С теплыми солнечными днями, похоже, придется попрощаться – в среду в столице станет прохладнее, синоптики обещают всего 20 градусов и дождь

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Дождливая погода с прояснениями ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 21 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:20.

Минимальная температура будет плюс 13 градусов, а днем воздух прогреется до 20 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:09.

Ветер в столице ночью будет дуть со скоростью 17-22 метра в секунду, а днем стихнет до 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (995)


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