Град, наводнение, шторм: погода в Грузии на ближайшие дни

Синоптики предупреждают, что обильные осадки могут вызвать оползневые процессы и повышение уровня воды в реках

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В Грузии погода портится – дождливая погода продержится до 22 октября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

По прогнозам синоптиков в Грузии со второй половины 19 октября до второй половины 21 октября временами ожидаются дожди с грозами, местами сильные, возможен град. На черноморском побережье шторм 2-3 балла.

Из-за обильных осадков в горных зонах возможно зарождение-активизация оползней.

Из-за ожидаемых обильных осадков синоптики предупреждают, что в реках Грузии возможно значительное повышение уровня воды, а в горных зонах зарождение-активизация оползневых процессов.