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Дождь на побережье черного моря

Град, наводнение, шторм: погода в Грузии на ближайшие дни

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (196)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201019/249743031/Grad-navodnenie-shtorm-pogoda-v-Gruzii-na-blizhayshie-dni.html

Синоптики предупреждают, что обильные осадки могут вызвать оползневые процессы и повышение уровня воды в реках

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В Грузии погода портится – дождливая погода продержится до 22 октября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

По прогнозам синоптиков в Грузии со второй половины 19 октября до второй половины 21 октября временами ожидаются дожди с грозами, местами сильные, возможен град. На черноморском побережье шторм 2-3 балла.

Из-за обильных осадков в горных зонах возможно зарождение-активизация оползней.

Из-за ожидаемых обильных осадков синоптики предупреждают, что в реках Грузии возможно значительное повышение уровня воды, а в горных зонах зарождение-активизация оползневых процессов.

Темы:
Погода в Грузии (196)


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