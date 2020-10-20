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Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 22 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (996)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201020/249752986/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-chetverg-22-oktyabrya.html

Все больше желтых листьев под ногами, все прохладнее становится в столице – в четверг синоптики обещают без осадков и 20 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Частично облачная погода преимущественно без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 22 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:21.

Минимальная температура будет плюс 11 градусов, а днем воздух прогреется до 20 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:08.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (996)


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