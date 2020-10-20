Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 22 октября

Все больше желтых листьев под ногами, все прохладнее становится в столице – в четверг синоптики обещают без осадков и 20 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Частично облачная погода преимущественно без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 22 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:21.

Минимальная температура будет плюс 11 градусов, а днем воздух прогреется до 20 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:08.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.