Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 23 октября

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Пятница в столице будет солнечной и ясной, синоптики обещают 21 градус тепла - осень продолжает баловать
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Ясная и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 23 октября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:22.
Минимальная температура будет плюс 10 градусов, а днем воздух прогреется до 21 градуса.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:06.