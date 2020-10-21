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Город Тбилиси - набережная реки Кура, район Чугурети

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 23 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (998)
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Sputnik Грузия
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Пятница в столице будет солнечной и ясной, синоптики обещают 21 градус тепла - осень продолжает баловать

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Ясная и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 23 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:22.

Минимальная температура будет плюс 10 градусов, а днем воздух прогреется до 21 градуса.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:06.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (998)


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