Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 24 октября

В субботу в столице будет тепло и солнечно, никаких осадков - синоптики обещают, что воздух прогреется до 22 градусов

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Солнечная погода преимущественно без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 24 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:23.

Минимальная температура будет плюс 11 градусов, а днем воздух прогреется до 22 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:05.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.