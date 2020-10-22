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Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду. На фото - набережная реки Кура и тбилисская канатная дорога

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 24 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (999)
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В субботу в столице будет тепло и солнечно, никаких осадков - синоптики обещают, что воздух прогреется до 22 градусов

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Солнечная погода преимущественно без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 24 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:23.

Минимальная температура будет плюс 11 градусов, а днем воздух прогреется до 22 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:05.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (999)


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