Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 25 октября

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В столице держится теплая солнечная погода, такой она будет и в воскресенье, синоптики обещают 24 градуса
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Преимущественно ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 25 октября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:25.
Минимальная температура будет плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до 24 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:04.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.