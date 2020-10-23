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Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду. Вид с Метехского моста на район Калаубани и крепость Нарикала

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 25 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1000)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201023/249783483/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-voskresene-25-oktyabrya.html

В столице держится теплая солнечная погода, такой она будет и в воскресенье, синоптики обещают 24 градуса

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Преимущественно ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 25 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:25.

Минимальная температура будет плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до 24 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:04.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1000)


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