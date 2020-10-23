Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 25 октября

В столице держится теплая солнечная погода, такой она будет и в воскресенье, синоптики обещают 24 градуса

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Преимущественно ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 25 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:25.

Минимальная температура будет плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до 24 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:04.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.