В Грузии потеплеет до 29 градусов: прогноз синоптиков

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Ясная и солнечная погода ожидается и в грузинской столице – температура воздуха достигнет 26 градусов
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Теплая погода без осадков ожидается на территории Грузии 23-26 октября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
"Температура воздухе в Западной Грузии составит 24-29 градусов, а в восточной части страны 21-26 градусов", - говорится в сообщении.
Теплая погода без осадков ожидается и Тбилиси – температура воздуха в столице Грузии на выходные составит 24-26 градусов.