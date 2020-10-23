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Тбилиси в солнечную погоду весной

В Грузии потеплеет до 29 градусов: прогноз синоптиков

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (197)
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Sputnik Грузия
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Ясная и солнечная погода ожидается и в грузинской столице – температура воздуха достигнет 26 градусов

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Теплая погода без осадков ожидается на территории Грузии 23-26 октября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

"Температура воздухе в Западной Грузии составит 24-29 градусов, а в восточной части страны 21-26 градусов", - говорится в сообщении.

Теплая погода без осадков ожидается и Тбилиси – температура воздуха в столице Грузии на выходные составит 24-26 градусов.

Темы:
Погода в Грузии (197)
Теги:
Прогноз погоды, Грузия, Тбилиси


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