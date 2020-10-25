Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 27 октября

В столице держится теплая солнечная погода, такой она будет и во вторник, синоптики обещают 23 градуса

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Преимущественно ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 27 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:26.

Минимальная температура воздуха в ночные часы будет плюс 12-13 градусов, а днем воздух прогреется до 22-23 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:04.

Ветер в столице будет дуть с востока со скоростью 10-15 метров в секунду.