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Тбилиси - пустые улицы в историческом центре города. Район Абанотубани

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 27 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1001)
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Sputnik Грузия
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В столице держится теплая солнечная погода, такой она будет и во вторник, синоптики обещают 23 градуса

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Преимущественно ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 27 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:26.

Минимальная температура воздуха в ночные часы будет плюс 12-13 градусов, а днем воздух прогреется до 22-23 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 18:04.

Ветер в столице будет дуть с востока со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1001)


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