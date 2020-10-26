Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 28 октября

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Осень решила напомнить о себе - после вереницы теплых солнечных дней, в среду синоптики обещают в столице небольшой дождь и всего 17 градусов
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Облачная погода с прояснениями ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 28 октября. Возможен небольшой дождь.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:28.
Минимальная температура будет плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до 17 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:59.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.