Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 28 октября

Осень решила напомнить о себе - после вереницы теплых солнечных дней, в среду синоптики обещают в столице небольшой дождь и всего 17 градусов

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Облачная погода с прояснениями ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 28 октября. Возможен небольшой дождь.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:28.

Минимальная температура будет плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до 17 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:59.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.