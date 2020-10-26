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Закат в городе Тбилиси - старый город, район Абанотубани

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 28 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1002)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201026/249807465/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-28-oktyabrya.html

Осень решила напомнить о себе - после вереницы теплых солнечных дней, в среду синоптики обещают в столице небольшой дождь и всего 17 градусов

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Облачная погода с прояснениями ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 28 октября. Возможен небольшой дождь.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:28.

Минимальная температура будет плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до 17 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:59.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1002)


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