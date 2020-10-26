Как долго в Грузии сохранится теплая погода? Прогноз синоптиков

Преимущественно без осадков, хотя чуть прохладнее – такую погоду обещают синоптики в Грузии в ближайшие дни

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Теплая погода без осадков ожидается на территории Западной Грузии 26-30 октября – температура воздуха составит 25-30 градусов, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах Восточной Грузии 28-29 октября возможен небольшой дождь и туман, а в остальные дни погода ожидается преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 19-24 градуса. В отдельных районах Грузии 31 октября пойдет дождь.

Преимущественно без осадков ожидается погода в столице Грузии 26-27 и 29-31 октября. Небольшой дождь и туман ожидается 28 октября. Температура воздуха в Тбилиси снизится до 18 градусов.