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Тбилисская телевышка и небо в облаках

Как долго в Грузии сохранится теплая погода? Прогноз синоптиков

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (198)
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Sputnik Грузия
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Преимущественно без осадков, хотя чуть прохладнее – такую погоду обещают синоптики в Грузии в ближайшие дни

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Теплая погода без осадков ожидается на территории Западной Грузии 26-30 октября – температура воздуха составит 25-30 градусов, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах Восточной Грузии 28-29 октября возможен небольшой дождь и туман, а в остальные дни погода ожидается преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 19-24 градуса. В отдельных районах Грузии 31 октября пойдет дождь.

Преимущественно без осадков ожидается погода в столице Грузии 26-27 и 29-31 октября. Небольшой дождь и туман ожидается 28 октября. Температура воздуха в Тбилиси снизится до 18 градусов.

Темы:
Погода в Грузии (198)


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