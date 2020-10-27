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Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду. Вид на Метехский мост, набережную реки Кура и центр города

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 29 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1003)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201027/249815759/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-chetverg-29-oktyabrya.html

Осень выпала недождливой – погода стоит ясная, солнечная и относительно теплая, в четверг синоптики особых перемен не прогнозируют

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Преимущественно ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 29 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:29.

Минимальная температура будет плюс 11 градусов, а днем воздух прогреется до 21 градуса.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:58.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1003)


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