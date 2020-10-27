Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 29 октября

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Осень выпала недождливой – погода стоит ясная, солнечная и относительно теплая, в четверг синоптики особых перемен не прогнозируют
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Преимущественно ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 29 октября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:29.
Минимальная температура будет плюс 11 градусов, а днем воздух прогреется до 21 градуса.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:58.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.