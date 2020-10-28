Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 30 октября

Пятница в столице будет солнечной и по-осеннему теплой – синоптики обещают 24 градуса и никаких осадков

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Солнечная погода преимущественно без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 30 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:31.

Минимальная температура будет плюс 9 градусов, а днем воздух прогреется до 24 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:57.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.