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Дома в исторической части Тбилиси в районе Абанотубани на закате

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 30 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1004)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201028/249828603/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-pyatnitsu-30-oktyabrya.html

Пятница в столице будет солнечной и по-осеннему теплой – синоптики обещают 24 градуса и никаких осадков

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Солнечная погода преимущественно без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 30 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:31.

Минимальная температура будет плюс 9 градусов, а днем воздух прогреется до 24 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:57.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1004)


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