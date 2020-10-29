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Город Тбилиси - набережная реки Кура, район Чугурети

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 31 октября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1005)
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Sputnik Грузия
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День выборов в столице будет теплым - синоптики обещают небольшую облачность в субботу, без осадков и 23 градуса тепла

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 31 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:32.

Минимальная температура будет плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до 23 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:56.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1005)


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