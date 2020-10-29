Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 31 октября

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День выборов в столице будет теплым - синоптики обещают небольшую облачность в субботу, без осадков и 23 градуса тепла
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 31 октября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:32.
Минимальная температура будет плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до 23 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:56.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.