Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 31 октября

День выборов в столице будет теплым - синоптики обещают небольшую облачность в субботу, без осадков и 23 градуса тепла

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 31 октября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:32.

Минимальная температура будет плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до 23 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:56.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.