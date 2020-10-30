Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 1 ноября

Все еще тепло и солнечно - таким будет воскресенье в столице в первый день последнего месяца осени, синоптики обещают 25 градусов

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Солнечная погода преимущественно без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 1 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:33.

Минимальная температура будет плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:54.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.