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Вид на центр города Тбилиси и площадь Европы

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 1 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1006)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201030/249853522/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-voskresene-1-noyabrya.html

Все еще тепло и солнечно - таким будет воскресенье в столице в первый день последнего месяца осени, синоптики обещают 25 градусов

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Солнечная погода преимущественно без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 1 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:33.

Минимальная температура будет плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:54.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1006)


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