Дождь, наводнение, шторм: погода в Грузии на ближайшие дни

Синоптики предупреждают, что в реках Западной Грузии возможно значительное повышение уровня воды

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. В Грузии погода портится – дождливая погода продержится до 3 ноября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

"В Грузии, в основном в западной части страны, 1-2 ноября ожидаются дожди с грозами, местами сильные. Ветер усилится. На черноморском побережье шторм 2-3 балла", - сказано в сообщении.

Из-за ожидаемых обильных осадков синоптики предупреждают, что в реках Западной Грузии возможно значительное повышение уровня воды, а в горных зонах зарождение-активизация оползневых процессов.