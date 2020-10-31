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Сильный дождь. Непогода в Грузии

Дождь, наводнение, шторм: погода в Грузии на ближайшие дни

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (199)
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Синоптики предупреждают, что в реках Западной Грузии возможно значительное повышение уровня воды

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. В Грузии погода портится – дождливая погода продержится до 3 ноября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

"В Грузии, в основном в западной части страны, 1-2 ноября ожидаются дожди с грозами, местами сильные. Ветер усилится. На черноморском побережье шторм 2-3 балла", - сказано в сообщении.

Из-за ожидаемых обильных осадков синоптики предупреждают, что в реках Западной Грузии возможно значительное повышение уровня воды, а в горных зонах зарождение-активизация оползневых процессов.

Темы:
Погода в Грузии (199)


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