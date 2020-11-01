Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 3 ноября

Вторник в столице будет прохладнее, чем все эти дни, синоптики обещают 19 градусов и слабый дождь, но все-таки с прояснениями

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Облачная погода с прояснениями и слабый дождь ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 3 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:35.

Минимальная температура будет плюс 11 градусов, а днем воздух прогреется до 19 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:52.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.