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Вид на город Тбилиси в солнечную погоду - Дом Юстиции и мост Бараташвили

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 3 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1007)
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Sputnik Грузия
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Вторник в столице будет прохладнее, чем все эти дни, синоптики обещают 19 градусов и слабый дождь, но все-таки с прояснениями

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Облачная погода с прояснениями и слабый дождь ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 3 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:35.

Минимальная температура будет плюс 11 градусов, а днем воздух прогреется до 19 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:52.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1007)


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