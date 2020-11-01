Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 3 ноября

Погода
Получить короткую ссылку
1510
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/19/249803334.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201101/249888548/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-vtornik-3-noyabrya.html
Вторник в столице будет прохладнее, чем все эти дни, синоптики обещают 19 градусов и слабый дождь, но все-таки с прояснениями
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Облачная погода с прояснениями и слабый дождь ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 3 ноября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:35.
Минимальная температура будет плюс 11 градусов, а днем воздух прогреется до 19 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:52.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.