Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 4 ноября

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Среда в столице будет немного пасмурной, но теплой – синоптики обещают небольшой дождь и 20 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Преимущественно облачная погода и слабый дождь ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 4 ноября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:37.
Минимальная температура будет плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до 20 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:51.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.