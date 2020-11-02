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Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду. Парк Рике

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 4 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1008)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201102/249900487/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-4-noyabrya.html

Среда в столице будет немного пасмурной, но теплой – синоптики обещают небольшой дождь и 20 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Преимущественно облачная погода и слабый дождь ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 4 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:37.

Минимальная температура будет плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до 20 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:51.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1008)


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