Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 5 ноября

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Теплые осенние дни, похоже, ушли безвозвратно, в четверг в столице тоже будет пасмурно и дождливо, столбик термометра не поднимется выше 19 градусов
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Преимущественно облачная погода и слабый дождь ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 5 ноября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:38.
Минимальная температура будет плюс 11 градусов, а днем воздух прогреется до 19 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:50.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.