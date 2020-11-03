Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 5 ноября

Теплые осенние дни, похоже, ушли безвозвратно, в четверг в столице тоже будет пасмурно и дождливо, столбик термометра не поднимется выше 19 градусов

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Преимущественно облачная погода и слабый дождь ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 5 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:38.

Минимальная температура будет плюс 11 градусов, а днем воздух прогреется до 19 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:50.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.