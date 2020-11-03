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Курорт Бакуриани в Грузии

Когда в Грузии выпадет первый снег? Прогноз синоптиков

© photo: Sputnik / Roman Denisov
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (200)
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Sputnik Грузия
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К концу этой недели в Грузии ожидается распространение относительно холодных и влажных воздушных масс, в высокогорье – снег

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В Грузии сохраняется пасмурная погода – синоптики обещают осадки и снижение температуры, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

"В отдельных районах Грузии 3-5 ноября сохранится дождливая погода. Температура воздуха в Западной Грузии в низине составит 20-25 градусов, а в восточной части страны – 16-21 градусов", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что 6 ноября в Грузии ожидается распространение относительно холодных и влажных воздушных масс, местами сильный дождь, в высокогорье снег. Температура воздуха снизится на 4-5 градусов.

Небольшой дождь ожидается и в столице Грузии - температура воздуха в Тбилиси 3-5 ноября составит 18-20 градусов, а с 6 ноября снизится до 15-17 градусов.

Темы:
Погода в Грузии (200)


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