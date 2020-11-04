Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 6 ноября

Осень перестала радовать - все чаще небо затянуто облаками и желтые листья омывает дождь, пятница в столице не будет исключением
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Облачную с кратковременными дождями погоду обещают синоптики в Тбилиси в пятницу, 6 ноября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:39.
Минимальная температура будет плюс 13 градусов, а днем воздух прогреется до 15 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:48.
Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии пока воздерживается принимать жесткие ограничения и вводить чрезвычайное положение
Национальный банк Грузии считает, что динамика инфляции в последние месяцы соответствует прогнозам регулятора
Говоря о компромиссах, президент Азербайджана отметил, что компромиссом Еревана должно быть "полное освобождение всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов"
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik