Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 7 ноября

Суббота будет в столице несколько прохладной, ветреной, но без осадков, синоптики обещают всего 15 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Солнечная и ясная погода без осадков ожидается в столице Грузии в субботу, 7 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:40 по местному времени.

Минимальная температура воздуха 11 градусов, максимальная - 15 градусов тепла.

Ветер столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, но временами может усилиться до 17-22 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 17:47.