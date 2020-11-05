Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 7 ноября

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Суббота будет в столице несколько прохладной, ветреной, но без осадков, синоптики обещают всего 15 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Солнечная и ясная погода без осадков ожидается в столице Грузии в субботу, 7 ноября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:40 по местному времени.
Минимальная температура воздуха 11 градусов, максимальная - 15 градусов тепла.
Ветер столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, но временами может усилиться до 17-22 метров в секунду.
Закат в Тбилиси будет в 17:47.