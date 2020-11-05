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Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду. На фото - набережная реки Кура и тбилисская канатная дорога

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 7 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1011)
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Sputnik Грузия
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Суббота будет в столице несколько прохладной, ветреной, но без осадков, синоптики обещают всего 15 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Солнечная и ясная погода без осадков ожидается в столице Грузии в субботу, 7 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:40 по местному времени.

Минимальная температура воздуха 11 градусов, максимальная - 15 градусов тепла.

Ветер столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, но временами может усилиться до 17-22 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 17:47.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1011)


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