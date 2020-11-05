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Местиа Сванетия - сванские башни на фоне гор

Снег, шторм и наводнения: погода в Грузии ухудшается

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (201)
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Sputnik Грузия
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В ближайшие дни, а это выходные, на всей территории страны похолодает, возможны дожди и ветер, в горах выпадет снег

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на всей территории Грузии в ближайшие дни.

По информации Агентства окружающей среды, в пятницу и в субботу ожидается распространение сравнительно холодных и влажных воздушных масс. В некоторых районах страны ожидается дождь с грозой, временами будет дуть сильный ветер.

По прогнозам синоптиков, шторм на черноморском побережье будет достигать 3-4 баллов. В некоторых высокогорных районах выпадет снег.

Агентство окружающей среды предупреждает, что ожидаемые обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды на реках.

Темы:
Погода в Грузии (201)


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