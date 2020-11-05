Снег, шторм и наводнения: погода в Грузии ухудшается

В ближайшие дни, а это выходные, на всей территории страны похолодает, возможны дожди и ветер, в горах выпадет снег

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на всей территории Грузии в ближайшие дни.

По информации Агентства окружающей среды, в пятницу и в субботу ожидается распространение сравнительно холодных и влажных воздушных масс. В некоторых районах страны ожидается дождь с грозой, временами будет дуть сильный ветер.

По прогнозам синоптиков, шторм на черноморском побережье будет достигать 3-4 баллов. В некоторых высокогорных районах выпадет снег.

Агентство окружающей среды предупреждает, что ожидаемые обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды на реках.