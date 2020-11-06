Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 8 ноября

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Ясно, без осадков, но прохладно - такая погода будет в столице в воскресенье, синоптики обещают 15 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 8 ноября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:42 по местному времени.
Минимальная температура воздуха 9 градусов, максимальная - 15 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 17:46.