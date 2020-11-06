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Площадь Европы в Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 8 ноября

SPUTNIK / LEVAN AVLABRELI
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1012)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201106/249941306/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-voskresene-8-noyabrya.html

Ясно, без осадков, но прохладно - такая погода будет в столице в воскресенье, синоптики обещают 15 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 8 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:42 по местному времени.

Минимальная температура воздуха 9 градусов, максимальная - 15 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 17:46.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1012)


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