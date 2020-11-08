Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 10 ноября

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Ясно, без осадков, но прохладно - такая погода будет в столице во вторник, синоптики обещают до 16 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Ясная погода и временами облачность ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 10 ноября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:44 по местному времени.
Минимальная температура воздуха 7-8 градусов, максимальная – 15-16 градусов тепла. Ветер столице будет дуть со скоростью 5-11 метров в секунду, но временами может усилиться до 10-15 метров в секунду.
Закат в Тбилиси будет в 17:44.