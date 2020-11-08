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Площадь Свободы - ноябрь, осень

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 10 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1013)
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Sputnik Грузия
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Ясно, без осадков, но прохладно - такая погода будет в столице во вторник, синоптики обещают до 16 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Ясная погода и временами облачность ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 10 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:44 по местному времени.

Минимальная температура воздуха 7-8 градусов, максимальная – 15-16 градусов тепла. Ветер столице будет дуть со скоростью 5-11 метров в секунду, но временами может усилиться до 10-15 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 17:44.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1013)


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