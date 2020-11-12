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Вид на город Тбилиси - район Авлабари и исторический дворец царицы Дареджан

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 14 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1017)
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Sputnik Грузия
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В субботу в столице будет по осеннему облачно и прохладно – температура не превысит днем 12 градусов, но дождя не ожидается

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Облачная погода преимущественно без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 14 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:49.

Минимальная температура будет плюс 6 градусов, а днем воздух прогреется до 12 градусов. Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:40.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1017)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Прогноз погоды, Тбилиси


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