Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 14 ноября

В субботу в столице будет по осеннему облачно и прохладно – температура не превысит днем 12 градусов, но дождя не ожидается
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Облачная погода преимущественно без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 14 ноября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:49.
Минимальная температура будет плюс 6 градусов, а днем воздух прогреется до 12 градусов. Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:40.
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