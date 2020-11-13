Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 15 ноября

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В столице становится все прохладнее, осень на исходе – воскресный день будет облачным, но без дождя, температура воздуха всего 10 градусов
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 15 ноября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:50.
Минимальная температура будет плюс 6 градусов, а днем воздух прогреется до 10 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:40.