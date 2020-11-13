19:16 13 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8888
  • 100 RUB4.2885
  • USD3.2914
Поиск
Вид на центр Тбилиси - набережная в пасмурную погоду

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 15 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1018)
4702
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201113/250026007/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-voskresene-15-noyabrya.html

В столице становится все прохладнее, осень на исходе – воскресный день будет облачным, но без дождя, температура воздуха всего 10 градусов

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 15 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:50.

Минимальная температура будет плюс 6 градусов, а днем воздух прогреется до 10 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:40.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1018)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
Вкус победы и горечь поражения: Македония радуется, Грузия переживает - фото
Асад заявил, что США мешают возвращению сирийских беженцев на родину.
Асад заявил, что США мешают возвращению сирийских беженцев на родину
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться