В Грузии ожидается переменчивая погода: прогноз синоптиков на ближайшие дни

В грузинской столице в ближайшие дни возможны дожди – температура воздуха достигнет 13 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. В Грузии ожидается переменчивая погода – в отдельных районах страны 13-16 ноября синоптики обещают небольшие осадки, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

"В Западной Грузии 13-16 ноября ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Местами будут дуть ветры восточного направления. Температура воздуха в низине днем составит 14-19 градусов тепла. В отдельных районах Восточной Грузии возможны осадки и туман, а температура воздуха составит 9-14 градусов", - говорится в сообщении.

В высокогорье местами возможен снег – заморозки ночью будут достигать 6-7 градусов.

В Тбилиси 13-14 ноября возможен небольшой дождь, а 15-16 ноября погода ожидается без осадков. Температура воздуха в столице Грузии составит 11-13 градусов тепла.