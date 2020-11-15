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Вид на город Тбилиси - статуя Мать Грузии

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 17 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1019)
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Пасмурно, прохладно, но без осадков - такая погода будет в столице во вторник, синоптики обещают до 16 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Преимущественно пасмурная погода ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 17 ноября.

Ближе к вечеру в столице ожидается кратковременный дождь.

Солнце в столице взойдет в 07:52.

Минимальная температура ночью будет плюс 5 градусов, а днем воздух прогреется до 12 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:39.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1019)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Погода, Тбилиси


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